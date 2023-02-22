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    «НЛО свалился в глухие леса». Ночью в Ленобласти наблюдали удивительное

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    Северное сияние необычной формы наблюдал охотник за авророй Александр Русинов на границе Ленинградской и Вологодской областей. Фотографии природного явления 22 февраля публикует 47news.

    Фото: Александра Русинова
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    Зеленые всполохи на темном небе напомнили Александру летающую тарелку. Сходство и правда имеется.

    Фото: Александра Русинова
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    «16 февраля 2023 года в два часа ночи огромный «желто-зеленый НЛО» свалился в глухие леса на границе Ленинградской и Вологодской областей, оставляя за собой на небе широкий фосфоресцирующий след», — рассказал Русинов.

    Фото: Александра Русинова
    Фото: Александра Русинова

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