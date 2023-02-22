О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 февраля.



В ЕС не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций Послы ЕС в очередной раз не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Один из источников издания Reuters объяснил это тем, что «есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности». Также ЕС пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов. Потому что это нанесет ущерб интересам некоторых стран.

Переговоры продолжатся 23 февраля. Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановлении действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Такой документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин 21 февраля. Госдума закон приняла.

Скриншот: Совет федерации / T.me Поделиться Поделиться





Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений в апреле 2010 года подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в феврале 2011 года и действовал 10 лет. В 2021 году, с приходом к власти президента США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет.

В документе подчеркивается, что стороны стремятся сокращать и ограничивать ядерные вооружения и привержены выполнению своих обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и достижению исторической цели избавления человечества от ядерной угрозы. Ранее мы подробно объясняли, что такое ДСНВ.

ФСБ отчиталась о предотвращении диверсии в Югре Пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области сообщила, что сотрудники службы предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. С поличным задержан местный житель. По данным следствия, мужчина — идейный противник СВО, который запланировал серию поджогов и «иных действий», чтобы вывести из строя релейные металлические шкафы, в которых располагается аппаратура систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях. Приобретя все необходимые инструменты, мужчина, по информации пресс-службы, выдвинулся на заранее выбранный участок СвЖД, где его с поличным задержали оперативники.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение диверсии. Зеленский предложил ввести санкции против всех банков России на 50 лет Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду ввести санкции сроком на 50 лет против всех банков и других финансовых учреждений, находящихся в России, в том числе против Центрального банка РФ. Как говорится в тексте решения Совбеза, опубликованном на сайте парламента, в список также попали операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестиционные фонды.

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Белоруссия перешла к «мерам адекватного реагирования» на провокации на украинской границе Белоруссия перешла к «мерам адекватного реагирования» на провокации на украинской границе. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Минске. — Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них, — заявил Ревенко.