Много нарушений и жалоб. Москалькова предложила вычеркнуть из процедуры доследственную проверку

Ту часть работы следователей и дознавателей, которая приводит к возбуждению дела или отказу в возбуждении, предлагает отменить уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она поддерживает схему, при которой дело возбуждается сразу после подачи заявления.



Мотивацию такой инициативы Москалькова приводит на своем сайте 22 февраля, в честь Международного дня защиты жертв преступлений. Омбудсмен отметила, что за прошлый год в России потерпевшими были признаны порядка полутора миллионов человек, но их могло бы быть и больше. К примеру, в аппарат Москальковой поступило почти 2 тысячи жалоб по историям, в которых следователи отказывались возбуждать дела.

