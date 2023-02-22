Много нарушений и жалоб. Москалькова предложила вычеркнуть из процедуры доследственную проверку

Ту часть работы следователей и дознавателей, которая приводит к возбуждению дела или отказу в возбуждении, предлагает отменить уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она поддерживает схему, при которой дело возбуждается сразу после подачи заявления.
Мотивацию такой инициативы Москалькова приводит на своем сайте 22 февраля, в честь Международного дня защиты жертв преступлений. Омбудсмен отметила, что за прошлый год в России потерпевшими были признаны порядка полутора миллионов человек, но их могло бы быть и больше. К примеру, в аппарат Москальковой поступило почти 2 тысячи жалоб по историям, в которых следователи отказывались возбуждать дела.
Москалькова отметила, что на этапе доследственной проверки допускается большое количество нарушений. А раз так, то не логичней ли эту стадию вообще отменить?
«В связи с этим возникает вопрос о целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела. По российскому судебному законодательству 1864 года производство по уголовному делу начиналось с момента подачи заявления о преступлении. Так было до 1937 года. Такая практика существует сегодня во многих странах, в частности в Казахстане. Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений», — поделилась мыслями омбудсмен.
Согласно 144-й статье УПК, любое сообщение о преступлении должно быть принято и проверено в обязательном порядке. Решение о возбуждении дела должно быть принято в трехдневный срок, также могут быть назначены экспертизы, исследования, запрошены объяснения и так далее.