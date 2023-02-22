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    Солнечные ванны и рыбалка перед выходными. Петербург завершил рабочую неделю

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге завершилась трехдневная рабочая неделя. 22 февраля жители города поздравляли коллег с Днем защитника Отечества и наслаждались солнцем, которое в последние дни очень даже частый петербургский гость.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Корреспонденты «Фонтанки» прогулялись по центру и запечатлели любителей зимней рыбалки, ценителей сурового северного загара, полученного в минусовую температуру, и ярко-алый февральский закат.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Напомним, что ближайшая ночь станет самой холодной в этом месяце, столбики термометров опустятся до 20 градусов со знаком минус.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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