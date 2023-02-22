Солнечные ванны и рыбалка перед выходными. Петербург завершил рабочую неделю

В Петербурге завершилась трехдневная рабочая неделя. 22 февраля жители города поздравляли коллег с Днем защитника Отечества и наслаждались солнцем, которое в последние дни очень даже частый петербургский гость.
Корреспонденты «Фонтанки» прогулялись по центру и запечатлели любителей зимней рыбалки, ценителей сурового северного загара, полученного в минусовую температуру, и ярко-алый февральский закат.
Напомним, что ближайшая ночь станет самой холодной в этом месяце, столбики термометров опустятся до 20 градусов со знаком минус.