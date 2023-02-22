«Даже если это три землекопа, им очень важно помочь». Программист Иван Бакаидов — о реабилитации военных с речевой инвалидностью

Возможно, скоро участникам боевых действий с инвалидностью будут помогать в реабилитации с помощью программ LINKa, которые разработал петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов. Свою помощь он предложил в обращении к губернатору Александру Беглову, а тот, в свою очередь, пообещал оказать поддержку. Тут нет политики: Иван считает, что такая помощь нужна всем, кто в ней нуждается.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— В своем канале вы писали, что решили помочь после сообщений от волонтеров московского госпиталя. О каких проблемах они рассказали?



— Они написали о конкретном случае, у них не было Google Play на планшете, и они попросили выслать им приложение напрямую. Я выслал, предложил им встречу, но не сложилось.

— Что именно вы предлагаете использовать в реабилитации людей с речевой инвалидностью? Речь идет о программе LINKа или о новых разработках?

— Речь идет о готовых разработках и быстром их применении. Например, приложение «LINKa. Напиши» совсем элементарное. Мы устанавливаем ее на телефон, человек печатает, приложение говорит. Это элементарные штуки и просто надо подсунуть их в нужный момент.



Программе «LINKa. Смотри» скоро уже три года. Этот эксперимент с игровым айтрекером Tobii — прекрасное решение для популяризации общения взглядом. Устройство дешевое, точное и больше не импортируется напрямую. Власти могут помочь с сертификацией LINKa как медизделия и распространением информации о программе. Глобальная мечта — сертификация устройств для альтернативной и дополнительной коммуникации как технического средства реабилитации и компенсации [на средства] от государства.

— Есть представление, какое количество людей нуждается в помощи? Это десятки или сотни?



— Нет, но даже если это три землекопа, им очень важно помочь.

— Реабилитация людей с речевыми проблемами будет даваться сложнее из-за санкций и проблем с поставками?

— Как сказать, сервисы разработки ушли, перестали поставляться айтрекеры, но их можно купить на AliExpress. Схема работает.

— Реакция в соцсетях уже есть? Какой больше: положительной или отрицательной?

— Положительного.



— В посте с обращением к губернатору вы пишете: «Я долго думал об этом. Мой проект не вправе выбирать своих пользователей, а я не вправе выбирать людей, которые приходят ко мне с помощью или за помощью». Решение предложить такую помощь далось вам тяжело?



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— Я боялся обвинений от людей, которые настроены радикально. Для меня тут дело даже не в доступности помощи (это само собой по клятве Гиппократа, а реабилитация это определенно медицина), а в иллюзорности волшебства изменений социальной сферы в условной новой России будущего. Мы при любом раскладе не сможем выкинуть текущее законодательство и сразу же родить новое, в любом мире мы будем наследниками. В тех же ПНИ есть огромное количество интересантов такой системы: директора, начальники, завхозы. Если мы пойдем в лоб, то испытываем тупо лобовое сопротивление людей, которые тупо получают деньги. Если мы предлагаем постепенные реформы, готовим людей, то идем легче. У меня нет причин и времени не пытаться менять текущую систему, а ждать вместо этого.



Беседовала Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»