Иностранцам запретят владеть оружием в Эстонии

Разрешение на оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам Евросоюза, а также имеющим вид на жительство или живущим в стране на основании разрешения на проживание. Поправки к закону утвердил парламент страны 22 февраля.



Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Белоруссии, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим и иным оружием, пишет «Интерфакс».



Выданные иностранцам разрешения на оружие будут признаны недействительными, а новые разрешения получить будет невозможно. В настоящее время необходимо сдать оружие или привести в непригодное для стрельбы состояние. При необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке

