Иностранцам запретят владеть оружием в Эстонии

Разрешение на оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам Евросоюза, а также имеющим вид на жительство или живущим в стране на основании разрешения на проживание. Поправки к закону утвердил парламент страны 22 февраля.
Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Белоруссии, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим и иным оружием, пишет «Интерфакс».
Выданные иностранцам разрешения на оружие будут признаны недействительными, а новые разрешения получить будет невозможно. В настоящее время необходимо сдать оружие или привести в непригодное для стрельбы состояние. При необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке
Получить оружие смогут только иностранцы, владеющие эстонским языком на достаточном уровне. Поправки вступят в силу с 5 марта.