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    Иностранцам запретят владеть оружием в Эстонии

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    Разрешение на оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам Евросоюза, а также имеющим вид на жительство или живущим в стране на основании разрешения на проживание. Поправки к закону утвердил парламент страны 22 февраля.

    Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Белоруссии, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим и иным оружием, пишет «Интерфакс».

    Выданные иностранцам разрешения на оружие будут признаны недействительными, а новые разрешения получить будет невозможно. В настоящее время необходимо сдать оружие или привести в непригодное для стрельбы состояние. При необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке

    Получить оружие смогут только иностранцы, владеющие эстонским языком на достаточном уровне. Поправки вступят в силу с 5 марта.

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    ЭстонияЗакон об оружииИностранцы в Эстонии
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