В Петербурге пройдет финал Кубка России по баскетболу

Местом проведения «Финала четырех» Кубка России по баскетболу стал Петербург. Матчи решающей стадии турнира пройдут на «Сибур Арене».
Полуфиналы пройдут 17 марта. В них встречаются: в 16:30 — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Химки» (Московская область), в 19:30 — «Зенит» (Петербург) — МБА (Москва).
Матчи за призовые места состоятся 19 марта: за 3-е место — в 11:00, финал — в 14:00.
Кубок России — ежегодное соревнование среди российских мужских команд по баскетболу, проводимое Российской федерацией баскетбола. Первый турнир прошёл в 2000 году. Действующий победитель Кубка России — БК «Самара». Наибольшее количество титулов у ЦСКА — четыре. Петербургский клуб побеждал лишь однажды: в 2011-м обладателем Кубка России стал «Спартак».