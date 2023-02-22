Три моста и одну набережную в центре Петербурга уведут на капитальный ремонт

Петербургский «Мостотрест» объявил четыре аукциона на капитальный ремонт переправ и набережных в историческом центре города. Заканчивать будут в 2024 году.



Аукционы объявлены 22 февраля. Первый относится к 1-му Зимнему мосту, которым Миллионная улица пересекает Зимнюю канавку. Максимальная стоимость контракта — 254 млн рублей, окончание работ — не позднее 20 мая 2024 года.



Второй предписывает капремонт Большому Конюшенному мосту через Мойку в створе Мошкова переулка; здесь стоимость не более 210 млн рублей, срок работ — до 15 октября 2024 года. Третий аукцион относится к радикально менее загруженному Кронверкскому мосту на Заячий остров через одноименный пролив — 190 млн и 30 июня 2024 года.

