Три моста и одну набережную в центре Петербурга уведут на капитальный ремонт

Петербургский «Мостотрест» объявил четыре аукциона на капитальный ремонт переправ и набережных в историческом центре города. Заканчивать будут в 2024 году.
Аукционы объявлены 22 февраля. Первый относится к 1-му Зимнему мосту, которым Миллионная улица пересекает Зимнюю канавку. Максимальная стоимость контракта — 254 млн рублей, окончание работ — не позднее 20 мая 2024 года.
Второй предписывает капремонт Большому Конюшенному мосту через Мойку в створе Мошкова переулка; здесь стоимость не более 210 млн рублей, срок работ — до 15 октября 2024 года. Третий аукцион относится к радикально менее загруженному Кронверкскому мосту на Заячий остров через одноименный пролив — 190 млн и 30 июня 2024 года.
Кроме того, «Мостотрест» ищет подрядчика на капремонт набережной канала Грибоедова за 307 млн рублей. Речь идет об участке левого берега от Вознесенского проспекта до Подьяческого моста, срок до 15 мая 2024 года.
«Фонтанка» спросила заказчика, как эти ремонты скажутся на ограничениях для автомобилистов. «Сейчас будет выбран подрядчик, после заключения контракта он будет готовить рабочую документацию и разрабатывать схему организации дорожного движения, — сообщили в «Мостотресте». — Последнее надо будет согласовать с Центром транспортного планирования и ГАТИ. Какой будет итоговый вариант и какой план будет утвержден — сейчас неизвестно. Поэтому надо подождать: как только подрядная организация подготовит документы, информация будет опубликована».