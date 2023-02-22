«Я теперь серьезный семейный человек». Тревога за жену заставила петербуржца бить людей скалкой

После госпитализации жены петербуржец настолько разгорячился, что схватился за скалку и начал отправлять в больницу своих приятелей. В колонию он не захотел и в суде вспомнил ещё и о сыне.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 февраля, Калининский суд признал виновным Алексея Мурашева в умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью, угрозе убийством.



В ходе процесса установлено, что в сентябре прошлого года в квартире на улице Вавиловых подвыпивший петербуржец вооружился скалкой и стал угрожать убийством своему приятелю. От слов перешёл к делу, бил кулаком по лицу, затем прошёлся металлической трубой по уже лежащему оппоненту.

