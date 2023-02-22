«Я теперь серьезный семейный человек». Тревога за жену заставила петербуржца бить людей скалкой

После госпитализации жены петербуржец настолько разгорячился, что схватился за скалку и начал отправлять в больницу своих приятелей. В колонию он не захотел и в суде вспомнил ещё и о сыне.
Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 февраля, Калининский суд признал виновным Алексея Мурашева в умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью, угрозе убийством.
В ходе процесса установлено, что в сентябре прошлого года в квартире на улице Вавиловых подвыпивший петербуржец вооружился скалкой и стал угрожать убийством своему приятелю. От слов перешёл к делу, бил кулаком по лицу, затем прошёлся металлической трубой по уже лежащему оппоненту.
На этом приступ ярости не закончился. Мурашев также зашёл в комнату к соседу, избил его сначала трубой, затем скалкой.
В суде мужчина признал вину, объяснив своё поведение переживаниями за жену, которая попала в больницу. Чтобы снизить градус тревоги, он выпил.
На вопрос суда о смене фамилии (ранее Мурашов был Селивонеком), сообщил: «Я теперь серьезный семейный человек, а старая фамилия столько неприятностей принесла. Не сажайте меня, Ваша Честь, а то сын вырастет таким же оболтусом, как и я».
Суд приговорил Мурашева к 2,5 годам условного лишения свободы. Потерпевшим он должен выплатить по 45 и 50 тысяч рублей компенсации.