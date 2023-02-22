Ударил в спину бортпроводника. Полицейские усмиряли пассажира после «веселого» полета до Пулково

Пьяного пассажира пришлось успокаивать полицейским на борту самолёта из Москвы в Петербург. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Нарушитель порядка не реагировал на замечания попутчиков и несколько раз ударил в спину бортпроводника, который попытался его утихомирить. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что буян — 31-летний житель Новосибирской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фигуранта также привлекли к административной ответственности по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.