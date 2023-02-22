Путин: Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах

Президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт в московском спорткомплексе «Лужники» и выступил с короткой речью.
Kremlin.ru
Он заявил, что «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей» в ходе СВО. Об этом ему доложило военное руководство страны.
«Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят. Они сражаются героически, мужественно, храбро, мы гордимся ими», — сказал Путин со сцены в окружении военнослужащих.
Президент также поздравил собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества. Путин отметил, что военных поддерживает вся страна: «Все, весь наш народ сегодня является защитником Отечества». В завершение был исполнен Гимн России.