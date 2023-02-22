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    Путин: Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах

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    54 комментария

    Президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт в московском спорткомплексе «Лужники» и выступил с короткой речью.

    Kremlin.ru

    Он заявил, что «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей» в ходе СВО. Об этом ему доложило военное руководство страны.

    «Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят. Они сражаются героически, мужественно, храбро, мы гордимся ими», — сказал Путин со сцены в окружении военнослужащих.

    Президент также поздравил собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества. Путин отметил, что военных поддерживает вся страна: «Все, весь наш народ сегодня является защитником Отечества». В завершение был исполнен Гимн России.

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    Комментарии 54

    Гость22 Фев 2023 в 17:14
    Чьих «наших»?!
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