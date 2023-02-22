Женщины покупают жилье чаще мужчин, а женатые и замужние — чаще одиноких

Женщины покупают жилье в новостройках Петербурга чаще мужчин, замужние и женатые — чаще, чем одинокие, а среди региональных покупателей лидируют жители Мурманской области. При этом независимо от пола и места проживания все приобретают жилье в ипотеку. Такие данные получили в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» в результате исследования портрета покупателя в 2022 году.
Женщин среди покупателей оказалось 58%, а мужчин 42%. Столько же — 42% — составила доля региональных покупателей, но преимущество пока все-таки за клиентами из Петербурга и Ленобласти. Список регионов, жители которых чаще всего интересуются покупкой жилья в петербургской агломерации, не меняется последние несколько лет — это в основном Мурманская область, Москва и Московская область, Архангельская область, Красноярский край. При этом 61% приобретающих жилье, независимо от места жительства, — это замужние и женатые люди.
Львиная доля квартир покупается в ипотеку — в четвертом квартале 2022 года доля ипотечных сделок достигла 93%. При этом средняя сумма кредита выросла до 5,85 млн рублей, средний его срок — 25 лет.
— Наиболее популярны однокомнатные квартиры и студии, а средняя площадь приобретенного жилья — 37,3 кв. м, — пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Средняя цена «квадрата» в спросе в прошлом году составила 216,7 тыс. рублей, а бюджет покупки достиг 8,1 млн рублей.