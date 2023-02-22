Зимой на ремонт и подарки, летом — на свадьбу и дом: как брали кредиты петербуржцы в 2022 году

Активность банковских клиентов по оформлению займов на разные цели в 2022 году зависела от времени года. Как выяснили аналитики Банка «Санкт-Петербург», самым активным периодом для займов в 2022 году стало лето, с июня по август. А вот весной и осенью число заявок упало почти в два раза.
По данным исследования, средняя сумма потребительского кредита составила 650 тыс. рублей, причем в начале года в среднем занимали 500 тыс. рублей, а весной, когда почти в два раза снизился уровень спроса, сумма займа и вовсе сократилась до 350 тыс. рублей.
При этом в прошлом году потребительский кредит среди клиентов банка чаще брали мужчины — на них приходится 53 % от всех выданных кредитов, а на женщин — 47 %. Средний возраст заемщика составил 42 года.
От сезона зависело не только поведение заемщиков, но и цели кредитов. Так, зимой чаще занимали на ремонт, обновление интерьера и новогодние подарки. Весной клиенты банка чаще брали в кредит недостающую сумму на покупку автомобиля, также занимали на ремонт квартиры, покупку дачи, земельного участка. Летом традиционно популярными целями кредита были ремонт, свадьба, строительство загородного дома. А осенью чаще всего брали кредиты наличными на обучение в вузах, лечение в частных клиниках и чтобы добрать сумму для покупки автомобиля.