В 2023 году в Петербурге начнут строить еще семь социальных объектов

«Группа ЛСР» планирует начать строительство семи объектов социальной инфраструктуры в 2023 году в разных районах города. Еще 11 объектов застройщик планирует ввести в своих жилых комплексах в 2023–2024 годах.
В 2023 году в Красногвардейском районе начнется строительство школы на 300 мест, совмещенной с детским садом на 170 мест. На Октябрьской набережной начнут возводить школу на 825 мест, а в Василеостровском районе — поликлинику на 800 посещений и сразу двух школ, на 375 и 825 мест. Кроме того, компания решила начать строительство детсада на 160 мест и школы на 1 375 мест в Ручьях, несмотря на то что по этим объектам соглашения с городом не заключены.
Что касается уже строящихся по соглашению с городом объектов, то в 2023–2024 годах введут еще 8 детских садов и три школы. Среди них садик на 140 мест в Красногвардейском районе, который планируют сдать в третьем квартале 2023 года. Это будет типовой проект с бассейном, залами для занятий музыкой и физкультурой, столовой, игровыми и помещениями для отдыха.
Помимо этого введут два детских сада и школу в Красногвардейском районе, три сада и школу в Невском районе, садик в Василеостровском районе, а также школу и детский сад в Кировском районе. Все объекты расположены в жилых комплексах, которые возводит «Группа ЛСР».
Всего за время своей работы «Группа ЛСР», лидирующая по объему строящегося жилья в Петербурге, построила более 50 социальных объектов в городе и области — это детсады и школы, образовательные центры и поликлиники.