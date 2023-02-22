В 2023 году в Петербурге начнут строить еще семь социальных объектов

«Группа ЛСР» планирует начать строительство семи объектов социальной инфраструктуры в 2023 году в разных районах города. Еще 11 объектов застройщик планирует ввести в своих жилых комплексах в 2023–2024 годах.

В 2023 году в Красногвардейском районе начнется строительство школы на 300 мест, совмещенной с детским садом на 170 мест. На Октябрьской набережной начнут возводить школу на 825 мест, а в Василеостровском районе — поликлинику на 800 посещений и сразу двух школ, на 375 и 825 мест. Кроме того, компания решила начать строительство детсада на 160 мест и школы на 1 375 мест в Ручьях, несмотря на то что по этим объектам соглашения с городом не заключены.