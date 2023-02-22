Театр Вахтангова привезет в Петербург спектакль о Людмиле Гурченко

25 и 26 февраля в театре Музыкальной комедии пройдут гастрольные показы спектакля «Люся. Признание в любви». В главной роли — Нонна Гришаева. Это спектакль-байопик, посвященный актрисе театра и кино, эстрадной певице Людмиле Гурченко.
Премьера спектакля состоялась 6 марта 2020 года на Новой сцене театра имени Евгения Вахтангова. Появление спектакля про одну из самых знаменитых советских и российских артисток в этом театральном пространстве не случайно — Людмила Гурченко была другом Римаса Туминаса и участвовала в 2010 году в торжественном закрытии сезона.
В основе спектакля — книги самой актрисы «Аплодисменты» и «Люся, стоп!». Сами создатели говорят о спектакле так: «Это наше признание в любви актрисе, чьи роли и песни навсегда в наших сердцах. Оригинальная музыка и знаменитые шлягеры в исполнении живого оркестра, искусная хореография и подлинные истории из жизни актрисы — всё это вы найдёте в нашем спектакле «Люся»».
В спектакле участвуют артисты: Михаил Васьков, Алексей Петров, Василий Цыганцов, Павел Тэхэда Кардэнас, Евгений Кравченко, музыканты оркестра и солисты ансамбля «КвинЧ».
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Полина Никитина