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    В ЯНАО два человека погибли после взрыва газа в цехе. Ещё одного пострадавшего эвакуировали самолётом

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    Взрыв газа произошёл в цехе на Северо-Русском месторождении, принадлежащем «Новатэк-Таркосаленефтегаз», в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

    ЧП случилось ещё во вторник, но известно о нём стало только сегодня. Известно, что два человека погибли, и ещё один пострадал.

    Предварительно, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах на установке по подготовке газа. Пострадавшего направили вертолётом в Новый Уренгой.

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