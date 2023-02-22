В ЯНАО два человека погибли после взрыва газа в цехе. Ещё одного пострадавшего эвакуировали самолётом

Взрыв газа произошёл в цехе на Северо-Русском месторождении, принадлежащем «Новатэк-Таркосаленефтегаз», в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

ЧП случилось ещё во вторник, но известно о нём стало только сегодня. Известно, что два человека погибли, и ещё один пострадал.



Предварительно, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах на установке по подготовке газа. Пострадавшего направили вертолётом в Новый Уренгой.

