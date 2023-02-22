В двух столицах проходит благотворительная акция в поддержку пострадавших в ДТП

Акция проходит в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Заказав один из напитков, посетители таким образом помогут тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Как рассказали «Фонтанке» в фонде, 100 % вырученных с продаж денег поступят на оплату курсов реабилитации в лучших центрах России.

Петербургский «Фонд Против ДТП» совместно с известными ресторанными сетями проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда.

За две недели акции уже собрано 841 508 рублей.

«Мы благодарны партнёрам за активную позицию и желание помочь нашим подопечным, которые уже много лет борются за возможность вновь ходить своими ногами, возможность вернуться к прежней жизни. Все они достигли значимых результатов, но им всё ещё важна поддержка, потому что реабилитация стоит немало. Очень радостно, что вместе мы cможем дать эту необходимую помощь», — сказала специалист по коммуникациям БФ «Фонд Против ДТП» Соловьяненко Екатерина.

Акция «Доброе сердце» продлится до конца февраля. Подробности можно узнать в официальной группе фонда в соцсети «ВКонтакте».