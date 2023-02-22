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    В двух столицах проходит благотворительная акция в поддержку пострадавших в ДТП

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    Петербургский «Фонд Против ДТП» совместно с известными ресторанными сетями проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда.

    Акция проходит в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Заказав один из напитков, посетители таким образом помогут тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Как рассказали «Фонтанке» в фонде, 100 % вырученных с продаж денег поступят на оплату курсов реабилитации в лучших центрах России.

    За две недели акции уже собрано 841 508 рублей.

    «Мы благодарны партнёрам за активную позицию и желание помочь нашим подопечным, которые уже много лет борются за возможность вновь ходить своими ногами, возможность вернуться к прежней жизни. Все они достигли значимых результатов, но им всё ещё важна поддержка, потому что реабилитация стоит немало. Очень радостно, что вместе мы cможем дать эту необходимую помощь», — сказала специалист по коммуникациям БФ «Фонд Против ДТП» Соловьяненко Екатерина.

    Акция «Доброе сердце» продлится до конца февраля. Подробности можно узнать в официальной группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

    БФ «Фонд Против ДТП» (protivdtp.ru) был основан в 2017 году. Его миссия: Оказывать помощь пострадавшим в автотранспортных происшествиях и способствовать снижению числа ДТП на дорогах России. За время своей работы он помог более 400 пострадавшим в ДТП из разных регионов России от Калининграда до Камчатки.

    В 2019 году в рейтинге российских НКО от RAEX фонд занял 17-е место по показателю «Прозрачность деятельности» и 9-е место по уровню партнерского потенциала среди НКО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

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