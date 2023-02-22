В двух столицах проходит благотворительная акция в поддержку пострадавших в ДТП

Петербургский «Фонд Против ДТП» совместно с известными ресторанными сетями проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда.
Акция проходит в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Заказав один из напитков, посетители таким образом помогут тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Как рассказали «Фонтанке» в фонде,
За две недели акции уже собрано 841 508 рублей.
«Мы благодарны партнёрам за активную позицию и желание помочь нашим подопечным, которые уже много лет борются за возможность вновь ходить своими ногами, возможность вернуться к прежней жизни. Все они достигли значимых результатов, но им всё ещё важна поддержка, потому что реабилитация стоит немало. Очень радостно, что вместе мы cможем дать эту необходимую помощь», — сказала специалист по коммуникациям БФ «Фонд Против ДТП» Соловьяненко Екатерина.
Акция «Доброе сердце» продлится до конца февраля. Подробности можно узнать в официальной группе фонда в соцсети «ВКонтакте».