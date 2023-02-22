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    ФАС одобрила футбольному клубу «Зенит» покупку почти четверти акций «Радио Зенит»

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    ФАС удовлетворила ходатайство футбольного клуба «Зенит» о приобретении 24,5 % голосующих акций «Радио Зенит». Об этом стало известно «Фонтанке» 22 февраля.

    В случае осуществления сделки в сумме с уже имеющимися акциями у ФК «Зенит» будет 49 % голосующих акций одноименного радио. Антимонопольная служба пришла к выводу, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанных рынках.

    Напомним, сейчас радио находится под управлением «Газпром-медиа»

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