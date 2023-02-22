ФАС одобрила футбольному клубу «Зенит» покупку почти четверти акций «Радио Зенит»

ФАС удовлетворила ходатайство футбольного клуба «Зенит» о приобретении
В случае осуществления сделки в сумме с уже имеющимися акциями у ФК «Зенит» будет
Напомним, сейчас радио находится под управлением «Газпром-медиа»
Сейчас
-9˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, без осадков
Ощущается как -12
1 м/с, зап
764мм
78%
Пробки
5/10
ФАС удовлетворила ходатайство футбольного клуба «Зенит» о приобретении
В случае осуществления сделки в сумме с уже имеющимися акциями у ФК «Зенит» будет
Напомним, сейчас радио находится под управлением «Газпром-медиа»
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
20 октября 2022, 19:41
24 октября 2022, 17:54
24 ноября 2022, 16:16
25 августа 2022, 12:35
07 декабря 2022, 16:07
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.