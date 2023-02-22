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    «Ъ»: ВЭБ.РФ может отдать экс-губернатору Александру Ткачёву олимпийские объекты в Сочи

    ВЭБ.РФ может отдать Александру Ткачёву олимпийские объекты в Сочи

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    Компания семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва в рамках реструктуризации бизнеса может вывести олимпийские объекты в Сочи из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Об этом 22 февраля сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько источников на рынке.

    Частью вывода объектов из-под залогов, как уточняется, может быть сделка, которая недавно была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Подразумевается, что «ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Александра Ткачёва. По данным Kartoteka.ru, структуры Ткачёва контролируют эти юридические лица.

    «Сочи Парк Отель» принадлежит отель на 2,9 тыс. номеров. Он управляет тематическим парком на 25 га с аттракционами и отелем «Богатырь» на 293 номера. НАО «Красная Поляна», в свою очередь, управляет одноимённым курортом с трассами и отелями на 2,8 тыс. номеров. Весь олимпийский портфель Ткачёва можно оценить минимум в 42 млрд руб.

    Один из источников издания предположил, что реструктуризация потребовалась структурам экс-губернатора перед вхождением в другие крупные проекты. Ранее структуры бизнесмена заявили о планах участия в аукционе на приобретение УК «Архыз».

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    СочиАлександр ТкачевВЭБ.РФ
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