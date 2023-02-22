«Ъ»: ВЭБ.РФ может отдать экс-губернатору Александру Ткачёву олимпийские объекты в Сочи

Компания семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва в рамках реструктуризации бизнеса может вывести олимпийские объекты в Сочи из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Об этом 22 февраля сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько источников на рынке.

Частью вывода объектов из-под залогов, как уточняется, может быть сделка, которая недавно была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Подразумевается, что «ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Александра Ткачёва. По данным Kartoteka.ru, структуры Ткачёва контролируют эти юридические лица.