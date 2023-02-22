Миллионершу в розыске задержали в Петербурге

В Петербурге у автосервиса в Красносельском районе задержали 53-летнюю женщину, которая несколько месяцев находится в розыске по делу о хищении 114 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, обвиняемую в мошенничестве остановили накануне около пяти дня у дома 4 по улице Тамбасова. По версии следствия, женщина в период с апреля 2015 года по декабрь 2020 года фактически возглавляла несколько компаний. А потом сняла все средства с их счетов — 114 млн рублей. И скрылась.



В розыск её объявили в декабре прошлого года.



Задержанную доставили в отдел полиции. Инициатору розыска о её поимке сообщили.

