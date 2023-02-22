Пожилая петербурженка погибла под колёсами «Рэндж Ровера» на Васильевском

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Василеостровском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 февраля.



На Большом проспекте, 50, между 17-й и 18-й линиями, 21 февраля в 18:56 «Рэндж Ровер» сбил пенсионерку, она погибла на месте. По предварительной информации, 86-летняя женщина, жившая на соседней линии, решила пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода.



Автомобиль принадлежит компании, которая занимается инновационными технологиями в электронике. Управлявший им мужчина работает там же водителем. В прошлом и этом году его только один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

