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    В Томском селе подростки нашли «предмет, похожий на гранату» и взорвали около магазина

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    В селе Берлинка Томской области подростки нашли предмет, похожий на гранату, и взорвали — пострадали фасад магазина и автомобиль. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД.

    Подростки обнаружили «предмет, похожий на гранату» около автобусной остановки. «Во время игры они выдернули предохранитель и, услышав шум, бросили предмет в сторону», — говорится в сообщении ведомства.

    Как уточнил глава района Алексей Мочалов, детям от 8 до 13 лет. Они пришли в центр села и зашли в магазин, в котором хотели показать находку матери одного из мальчиков.

    «Мама должным образом не отреагировала. Ребята вышли на улицу, привели «игрушку» в действие. Услышав шум и увидев искры, отбросили её, сами разбежались», — говорится в Telegram-канале главы Зырянского района.

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    Томская областьПодросткиПроисшествия
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    Комментарии 3

    Гость22 Фев 2023 в 10:19
    НВП
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