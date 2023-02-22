В Томском селе подростки нашли «предмет, похожий на гранату» и взорвали около магазина

В селе Берлинка Томской области подростки нашли предмет, похожий на гранату, и взорвали — пострадали фасад магазина и автомобиль. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Подростки обнаружили «предмет, похожий на гранату» около автобусной остановки. «Во время игры они выдернули предохранитель и, услышав шум, бросили предмет в сторону», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил глава района Алексей Мочалов, детям от 8 до 13 лет. Они пришли в центр села и зашли в магазин, в котором хотели показать находку матери одного из мальчиков.