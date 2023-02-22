Мощный пожар в Шушарах, на видео — звуки взрывов. Есть пострадавший

Сразу четыре пожарных расчёта боролись с огнём в жилом доме в Шушарах (Пушкинский район Петербурга). К утру 22 февраля стало известно, что пострадал человек.



По данным городского ГУ МЧС, 21 февраля в 23:38 поступил вызов на улицу Окуловская, 5. Там в 3-комнатной квартире пламя охватило 25 квадратных метров в комнате и коридоре. 17 сотрудников МЧС, приехавшие на четырёх машина, ликвидировали пожар к 00:19.



«По уточнённой информации, пострадавший мужчина направлен в медицинское учреждение», — сообщили в управлении.

