Союз российских пивоваров обратился в Росалкогольрегулирование с просьбой пресечь ускоренное производство пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Росалкогольрегулирование с просьбой воспрепятствовать выпуску пива по ускоренным технологиям, так как это приводит к демпингу цен, сообщает «Прайм». Также пивовары просят законодательно закрепить за такой продукцией название слабоалкогольного зернового напитка, а не пива. Как говорится в обращении, на которое ссылается издание, СРП просит Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка экстренно вмешаться в сложившуюся ситуацию и пресечь практику выпуска «пива», срок приготовления которого не соответствует положениям приказа «О порядках составления и формах расчета производственной мощности основного технологического оборудования». В приказе минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5–18 суток.

В обращении также говорится, что на совещании комитета Госдумы по экономической политике, где обсуждались изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, «руководитель АО «АБ ИнБев Эфес» проинформировал участников совещания о том, что в российской продуктовой линейке компании есть марки пива, производство которых занимает всего три дня».

Председатель совета СРП Даниил Бриман отметил в своем обращении, что «данное заявление, пожалуй, стало первым публичным признанием того, что для профессионального пивоваренного сообщества уже давно не новость: с целью минимизации производственных расходов и снижения себестоимости продукции транснациональные пивоваренные компании с начала 2010-х годов применяют в России технологии ускоренного пивоварения, которые характеризуются использованием высокоактивных генномодифицированных ферментных препаратов и катализаторов. При этом в своих домашних регионах (США, Европейский Союз) данные технологии указанные компании не используют».

СРП предлагает законодательно закрепить в качестве категории алкогольной продукции «слабоалкогольный зерновой напиток», к которой следует отнести продукцию, выпускаемую по ускоренным технологиям, установив на нее более высокую ставку акциза, чем на пиво и напитки на основе пива. «Пиво, произведенное по классической технологии, никогда не сможет находиться в одном ценовом сегменте с «пивом», сделанным за три дня. Таким образом, присутствие на рынке «пива», изготавливаемого за три дня, и является главной причиной демпинга и появления безакцизной продукции», — цитирует издание Союз российских пивоваров.