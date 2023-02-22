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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Bill Evans — The Paris Concert

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    Один из самых романтичных пианистов в истории джаза — Билл Эванс. Парижский концерт 1979 года.

    среда джаза

    фонтанка ру

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