Семья Тесака прекратила борьбу за его доброе имя. Уголовное дело закрыли

Мытищинский горсуд Московской области прекратил уголовное дело в отношении националиста Максима Марцинкевича (прозвище Тесак), которого нашли мертвым в челябинском СИЗО осенью 2020 года. По версии следствия, он покончил с собой. Родители считают, что сына могли убить.

Как сообщает 21 февраля «Коммерсантъ», ходатайство о прекращении дела подал отец Марцинкевича. Суд прошение удовлетворил и закрыл дело в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим обстоятельствам. Адвокат Алексей Михальчик рассказал «Ъ», что такое решение родственники националиста приняли после того, как Верховный и Конституционный суды отклонили ходатайство о посмертном рассмотрении дела Тесака судом присяжных.