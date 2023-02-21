Семья Тесака прекратила борьбу за его доброе имя. Уголовное дело закрыли

Мытищинский горсуд Московской области прекратил уголовное дело в отношении националиста Максима Марцинкевича (прозвище Тесак), которого нашли мертвым в челябинском СИЗО осенью 2020 года. По версии следствия, он покончил с собой. Родители считают, что сына могли убить.
Как сообщает 21 февраля «Коммерсантъ», ходатайство о прекращении дела подал отец Марцинкевича. Суд прошение удовлетворил и закрыл дело в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим обстоятельствам. Адвокат Алексей Михальчик рассказал «Ъ», что такое решение родственники националиста приняли после того, как Верховный и Конституционный суды отклонили ходатайство о посмертном рассмотрении дела Тесака судом присяжных.
Прекращенное дело выведено из общего большого, где обвиняемыми остаются Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Первое заседание по существу назначено на 22 февраля, оно пройдет в горсуде Сергиева Посада.
По данным следствия, осенью 2003 года националисты из организации Токмакова, среди которых был и Тесак, убили двух человек в Смоленской области. В декабре были убиты еще двое в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, после этого организация разослала в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранцам. Еще один эпизод произошел в 2007 году в парке «Лосиный остров». Там были убиты двое, а видеозапись расправы была выложена в интернете.