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    Семья Тесака прекратила борьбу за его доброе имя. Уголовное дело закрыли

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    Мытищинский горсуд Московской области прекратил уголовное дело в отношении националиста Максима Марцинкевича (прозвище Тесак), которого нашли мертвым в челябинском СИЗО осенью 2020 года. По версии следствия, он покончил с собой. Родители считают, что сына могли убить.

    Как сообщает 21 февраля «Коммерсантъ», ходатайство о прекращении дела подал отец Марцинкевича. Суд прошение удовлетворил и закрыл дело в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим обстоятельствам. Адвокат Алексей Михальчик рассказал «Ъ», что такое решение родственники националиста приняли после того, как Верховный и Конституционный суды отклонили ходатайство о посмертном рассмотрении дела Тесака судом присяжных.

    Прекращенное дело выведено из общего большого, где обвиняемыми остаются Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Первое заседание по существу назначено на 22 февраля, оно пройдет в горсуде Сергиева Посада.

    По данным следствия, осенью 2003 года националисты из организации Токмакова, среди которых был и Тесак, убили двух человек в Смоленской области. В декабре были убиты еще двое в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, после этого организация разослала в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранцам. Еще один эпизод произошел в 2007 году в парке «Лосиный остров». Там были убиты двое, а видеозапись расправы была выложена в интернете.

    Тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли две предсмертные записки, третью позднее обнаружили во рту покойного. В ней он сообщал, что убийства, в которых его обвиняют, он не совершал, а соратников оговорил. Близкие Марцинкевича уверены, что перед смертью его жестоко пытали, и требовали возбуждения уголовного дела.

    Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007 и 2014 годах.

    Марцинкевича похоронили 3 октября 2020 года на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мертвым соратника Тесака по «Формату 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России), принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

    * Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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