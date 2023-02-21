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    Путин выступил с посланием

    В Приморском районе начали строить детский сад, сдать обещают в 2024 году

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    В Приморском районе на Планерной улице началось строительство детского сада на 215 мест. Как уточняют в холдинге «РСТИ» (Росстройинвест), сдать его в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года, а затем безвозмездно передать в собственность города.

    В трехэтажном здании садика разместятся помещения для 12 групп детей, а также пищеблок, бассейн, музыкальный и спортивный залы, методические кабинеты и медпункт. Садик расположится рядом с ЖК New Time, где уже есть один встроено-пристроенный детский сад на 120 мест.

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