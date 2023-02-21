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    Толстой, Мягков и Комета: «Ленфильм» покажет архивные фильмы

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    С 22 февраля по 1 марта на «Ленфильме» пройдёт «Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов» — фестивальные показы в Петербурге.

    кадр из фильма «Голова»
    кадр из фильма «Голова»Фото: предоставлено организаторами
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    Сам фестиваль, организованный Госфильмофондом России, с 1997 года знакомит синефилов с коллекцией крупнейшего в России киноархива: с незаслуженно забытыми и малоизвестными картинами, в том числе и теми, которые прежде считались утраченными. Программа «Эха» будет состоять как раз из таких вновь открытых фильмов первой половины XX века, а также из восстановленных картин, кропотливо разысканных по разным архивам.

    22 февраля в 18:00 покажут «Утренний обход» (1979, СССР) — кино «морального беспокойства» с Андреем Мягковым в главной роли врача.

    «Край света»
    «Край света»Фото: предоставлено ор
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    24 февраля в 18:00 — «Край света» (1937, Великобритания) о жизни обитателей уединенного острова Хирта близ Шотландии.

    25 февраля в 14:00 — «Со Свеном Гедином по Восточному пути» (1928, Швеция, Германия) о путешествии шведского исследователя Свена Гедина по границе Китая и Монголии.

    «Со Свеном Гедином по Восточному пути»
    «Со Свеном Гедином по Восточному пути»Фото: предоставлено ор
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    В этот же день в 16:00 покажут «Потомок Чингисхана», (1928, СССР) — игровое кино Всеволода Пуговкина о том, как никому не известный юноша возглавил революционное движение в Монголии.

    26 февраля в 14:00 начнутся «Закон и долг», (1927, СССР) экранизация новеллы Стефана Цвейга «Амок» о драматичных отношениях врача и пациентки в тропической глуши.

    «Закон и долг»
    «Закон и долг»Фото: предоставлено ор
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    26 же февраля в 16:30 — покажут «Право на женщину» (1930, СССР) — психологическую драму о семейном конфликте известного в будущем кинодраматурга Алексея Каплера.

    27 февраля в 18:00 на экране стартуют «Охотники за головами Южных морей», (1922, США) — кинорассказ о приключениях семейной пары путешественников среди далеких от цивилизации племен.

    «Конец света»
    «Конец света»Фото: предоставлено ор
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    28 февраля в 18:00 смотрите «Конец света» (1931, Франция) — можно сказать, ранний фильм-катастрофа по мотивам романа Камиля Фламмариона: о попытке человечества спастись от падения кометы.

    1 марта в 18:00 показы завершат «Диана Каренне. Цыганка» — три мелодрамы итальянской кинодивы и режиссера Дианы Каренне — и «Толстой на экране»: подборка недавно найденных сенсационных кинопленок, на которых запечатлены последние дни и похороны Льва Толстого.

    «Толстой на экране»
    «Толстой на экране»Фото: предоставлено ор
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    Представлять фильмы и рассказывать о них будут киноведы Евгений Марголит, Дарья Горбач, Тамара Шведюк и Семен Дымшиц.

    Часть киносеансов с «немыми» фильмами пройдет с музыкальным сопровождением.

    12+

    Федор Дубшан

    кадр из фильма «Голова»
    кадр из фильма «Голова»Фото: предоставлено организаторами
    «Край света»
    «Край света»Фото: предоставлено ор
    «Со Свеном Гедином по Восточному пути»
    «Со Свеном Гедином по Восточному пути»Фото: предоставлено ор
    «Закон и долг»
    «Закон и долг»Фото: предоставлено ор
    «Конец света»
    «Конец света»Фото: предоставлено ор
    «Толстой на экране»
    «Толстой на экране»Фото: предоставлено ор

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