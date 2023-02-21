Толстой, Мягков и Комета: «Ленфильм» покажет архивные фильмы

С 22 февраля по 1 марта на «Ленфильме» пройдёт «Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов» — фестивальные показы в Петербурге.



кадр из фильма «Голова» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Сам фестиваль, организованный Госфильмофондом России, с 1997 года знакомит синефилов с коллекцией крупнейшего в России киноархива: с незаслуженно забытыми и малоизвестными картинами, в том числе и теми, которые прежде считались утраченными. Программа «Эха» будет состоять как раз из таких вновь открытых фильмов первой половины XX века, а также из восстановленных картин, кропотливо разысканных по разным архивам.



22 февраля в 18:00 покажут «Утренний обход» (1979, СССР) — кино «морального беспокойства» с Андреем Мягковым в главной роли врача.



«Край света» Фото: предоставлено ор Поделиться Поделиться





24 февраля в 18:00 — «Край света» (1937, Великобритания) о жизни обитателей уединенного острова Хирта близ Шотландии.



25 февраля в 14:00 — «Со Свеном Гедином по Восточному пути» (1928, Швеция, Германия) о путешествии шведского исследователя Свена Гедина по границе Китая и Монголии.



«Со Свеном Гедином по Восточному пути» Фото: предоставлено ор Поделиться Поделиться





В этот же день в 16:00 покажут «Потомок Чингисхана», (1928, СССР) — игровое кино Всеволода Пуговкина о том, как никому не известный юноша возглавил революционное движение в Монголии.



26 февраля в 14:00 начнутся «Закон и долг», (1927, СССР) экранизация новеллы Стефана Цвейга «Амок» о драматичных отношениях врача и пациентки в тропической глуши.



«Закон и долг» Фото: предоставлено ор Поделиться Поделиться





26 же февраля в 16:30 — покажут «Право на женщину» (1930, СССР) — психологическую драму о семейном конфликте известного в будущем кинодраматурга Алексея Каплера.



27 февраля в 18:00 на экране стартуют «Охотники за головами Южных морей», (1922, США) — кинорассказ о приключениях семейной пары путешественников среди далеких от цивилизации племен.



«Конец света» Фото: предоставлено ор Поделиться Поделиться





28 февраля в 18:00 смотрите «Конец света» (1931, Франция) — можно сказать, ранний фильм-катастрофа по мотивам романа Камиля Фламмариона: о попытке человечества спастись от падения кометы.



1 марта в 18:00 показы завершат «Диана Каренне. Цыганка» — три мелодрамы итальянской кинодивы и режиссера Дианы Каренне — и «Толстой на экране»: подборка недавно найденных сенсационных кинопленок, на которых запечатлены последние дни и похороны Льва Толстого.



«Толстой на экране» Фото: предоставлено ор Поделиться Поделиться





Представлять фильмы и рассказывать о них будут киноведы Евгений Марголит, Дарья Горбач, Тамара Шведюк и Семен Дымшиц.



Часть киносеансов с «немыми» фильмами пройдет с музыкальным сопровождением.

12+ Федор Дубшан

