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    Классики «на грани фола» не продавались в Доме книги, но побывали на Книжном салоне. Тираж был пробным

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    Наклейки с изображением классиков литературы в современной одежде и с репликами на грани фола не поставлялись в Дом книги, хотя другие сувениры из этой серии там были. Об этом «Фонтанке» 21 февраля рассказала директор проекта «Модные классики» Анна Соколова.

    «Эти наклейки продавались около года назад на Книжном салоне Петербурга на Дворцовой площади, — говорит Анна. — А сейчас эти стикеры уже нигде не продаются, остались только у нас. Тираж изначально был небольшой. И Вознесенского, кстати, в наборе не было. В красном пальто — Набоков. У нас маленький семейный бизнес, и иногда мы просто тестируем продукцию. Впоследствии мы печатали эти наклейки на другом материале и с другими надписями. Например, у Пушкина была надпись: «Я такой же, как все, только лучше», а у Достоевского: «Есть два типа людей, и оба достали». В Доме книги были другие наши товары — открытки, кружки, сумки-шоперы».

    По словам Анны Соколовой, у «Модных классиков» (это семейный бизнес, которым она занимается вместе с мужем — дизайнером Германом Матреничевым) был договор с центральным Домом книги в особняке Зингера. Сувениры продавались на «Книжных аллеях» вместе с другими товарами Дома книги. «А потом они просто исчезли, на прилавки магазина их не выкладывали, но и нам не возвращали. Благодаря этому скандалу я хотя бы могу свой товар забрать и передать, возможно, на другие точки», — говорит директор проекта.

    Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что стикеры с портретами классиков русской литературы и сложными для цитирования фразами на них покупатели увидели в Доме книги. Однако директор магазина Виталий Федоров уверил «Фонтанку», что там «знают этого поставщика, но с ним практически не сотрудничают».

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