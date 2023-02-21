Юным петербургским футболистам с ДЦП требуется поддержка

Фото: предоставлено БФ «Точка Опоры» Поделиться Поделиться





Благотворительный Фонд «Точка Опоры» открыл сбор для детской секции ФК «Звезда», где играют дети и подростки с детским церебральным параличом (ДЦП). В марте стартует игровой сезон. Команде очень нужны мячи, форма и разметочные фишки на сумму 199 520 рублей.



ФК «Звезда» существует с 2006 года и воспитал не одно поколение футболистов. После детской секции талантливых спортсменов даже приглашают в молодёжную сборную лиц с ЦП.

Сейчас в секции более 15 ребят. Тренировки и соревнования для них — это дружба, азарт, путешествия, возможность быть похожим на любимого футболиста и всё то, что заботит подростка.



«Я занимаюсь с июля всего-то, но в последнем матче гол забил!» — гордится 10-летний Григорий, один из самых юных игроков.

Спорт при ДЦП — это одновременно и социализация, и необходимые физические нагрузки. Регулярные тренировки помогают увереннее ходить без посторонней помощи.



«Футбол — база. Сначала не бегали — падали. А теперь у меня их в лёгкую атлетику и по другим секциям разбирают. В атмосфере игры ребята раскрываются. Многие приходят зажатые, а теперь уже не остановить», — говорит Геннадий Герасимов, тренер команды.

Ребятам предстоят серьезные соревнования: первенство России, турнир «Стальная воля», Всероссийская спартакиада. Чтобы качественно подготовиться и показать хорошие результаты, им нужен инвентарь и экипировка.

Мячи необходимы тренировочные или полупрофессиональные: правильно подобранный мяч «слушается» ноги. Цветные фишки — для разметки поля во время отработки техник владения мячом. Для официальных матчей нужна унифицированная форма (футболка, шорты, гетры).



Помочь ребятам и дальше добиваться успехов в любимом виде спорта вы можете на платформе «Добро.Mail.ru» или связавшись с сотрудниками фонда «Точка Опоры» по тел. (812) 983 72 21, info@fondopora.ru.

