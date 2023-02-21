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    Юным петербургским футболистам с ДЦП требуется поддержка

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    Фото: предоставлено БФ «Точка Опоры»
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    Благотворительный Фонд «Точка Опоры» открыл сбор для детской секции ФК «Звезда», где играют дети и подростки с детским церебральным параличом (ДЦП). В марте стартует игровой сезон. Команде очень нужны мячи, форма и разметочные фишки на сумму 199 520 рублей.

    ФК «Звезда» существует с 2006 года и воспитал не одно поколение футболистов. После детской секции талантливых спортсменов даже приглашают в молодёжную сборную лиц с ЦП.

    Сейчас в секции более 15 ребят. Тренировки и соревнования для них — это дружба, азарт, путешествия, возможность быть похожим на любимого футболиста и всё то, что заботит подростка.

    «Я занимаюсь с июля всего-то, но в последнем матче гол забил!» — гордится 10-летний Григорий, один из самых юных игроков.

    Спорт при ДЦП — это одновременно и социализация, и необходимые физические нагрузки. Регулярные тренировки помогают увереннее ходить без посторонней помощи.

    «Футбол — база. Сначала не бегали — падали. А теперь у меня их в лёгкую атлетику и по другим секциям разбирают. В атмосфере игры ребята раскрываются. Многие приходят зажатые, а теперь уже не остановить», — говорит Геннадий Герасимов, тренер команды.

    Ребятам предстоят серьезные соревнования: первенство России, турнир «Стальная воля», Всероссийская спартакиада. Чтобы качественно подготовиться и показать хорошие результаты, им нужен инвентарь и экипировка.

    Мячи необходимы тренировочные или полупрофессиональные: правильно подобранный мяч «слушается» ноги. Цветные фишки — для разметки поля во время отработки техник владения мячом. Для официальных матчей нужна унифицированная форма (футболка, шорты, гетры).

    Помочь ребятам и дальше добиваться успехов в любимом виде спорта вы можете на платформе «Добро.Mail.ru» или связавшись с сотрудниками фонда «Точка Опоры» по тел. (812) 983 72 21, info@fondopora.ru.

    Фото: предоставлено БФ «Точка Опоры»

    Футбол 7х7 — разновидность футбола для лиц с церебральным параличом и поражениями опорно-двигательного аппарата. Вид спорта признан международной федерацией футбола (ФИФА). Матч играется между двумя командами из семи игроков, включая вратаря. Матч состоит из двух таймов по 30 минут.

    Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность Фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.

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