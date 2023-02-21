Путин: Никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России без сожаления отнеслись к тем, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Об этом он сказал 21 февраля в послании к Федеральному собранию.

«Никто из простых граждан России не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. А в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х, и показную роскошь новых элит», — сказал глава государства.

Президент отметил, что те, кто выводил капиталы из России и планировал жить за рубежом, много потеряли, поскольку «их там ограбили, отняв законно заработанные средства».