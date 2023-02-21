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    Путин выступил с посланием

    Путин: Никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом

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    Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России без сожаления отнеслись к тем, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Об этом он сказал 21 февраля в послании к Федеральному собранию.

    «Никто из простых граждан России не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. А в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х, и показную роскошь новых элит», — сказал глава государства.

    Президент отметил, что те, кто выводил капиталы из России и планировал жить за рубежом, много потеряли, поскольку «их там ограбили, отняв законно заработанные средства».

    Путин также напомнил о периоде 90-х годов прошлого века, когда, по его словам, экономика России стала источником сырья для стран Запада.

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