В квартире на Заневском огонь добрался до ванной. Погибла женщина

Квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга унёс жизнь женщины 21 февраля. Огонь перекрыл ей путь к выходу.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в полдень два пожарных расчёта выехали на Заневский проспект, 51. Помощь огнеборцев требовалась в однокомнатной квартире, где загорелись коридор и ванная комната.



Силами десяти человек пожар потушили менее чем за полчаса. По данным ведомства, в ванной огонь уничтожил меньше квадратного метра обстановки, в коридоре выгорели полтора «квадрата». Погибла женщина.



Это второй смертельный пожар, случившийся во вторник днём. Погибшую нашли в квартире на Красносельском шоссе после того, как потушили охваченную огнём комнату.

