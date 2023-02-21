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    В квартире на Заневском огонь добрался до ванной. Погибла женщина

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    Квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга унёс жизнь женщины 21 февраля. Огонь перекрыл ей путь к выходу.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в полдень два пожарных расчёта выехали на Заневский проспект, 51. Помощь огнеборцев требовалась в однокомнатной квартире, где загорелись коридор и ванная комната.

    Силами десяти человек пожар потушили менее чем за полчаса. По данным ведомства, в ванной огонь уничтожил меньше квадратного метра обстановки, в коридоре выгорели полтора «квадрата». Погибла женщина.

    Это второй смертельный пожар, случившийся во вторник днём. Погибшую нашли в квартире на Красносельском шоссе после того, как потушили охваченную огнём комнату.

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