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    Пингвинята Гумбольдта родились в Московском зоопарке. Взгляните, какими ровными рядами растут у них перья

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    Кадр из видео Московского зоопарка
    Кадр из видео Московского зоопарка
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    В Московском зоопарке подрастают пингвинята Гумбольдта. Их двое, пол пока не определить. Зоопарк показывает их 21 февраля в своих соцсетях.

    Родители — опытная пара, они стабильно размножаются уже пять лет, помощь зоологов им в выращивании потомства не требуется. Папу зовут Нагайня, а маму ТолстАя. Они доверяют некоторым знакомым им людям, поэтому сотрудники имели возможность регулярно проверять состояние яиц. Процесс появления на свет (от яйца до птенца) у пингвинов Гумбольдта занимает 38–40 дней. Птенцы вылупились с разницей в три дня: первый — в новогоднюю ночь, а второй — 3 января. Пока они сидят в норе с родителями, те охраняют их, отходя только поесть. Они греются, отдыхают, чешут друг друга.

    «Сейчас пингвинята чувствуют себя хорошо и стабильно набирают вес. Зоологи регулярно слышат, как птенцы громко пищат после кормления родителей, выпрашивая у тех еду — что является признаком хорошего здоровья и адекватного природного поведения», — рассказывают в зоопарке.

    Зоологи еженедельно взвешивают и осматривают птенцов, это занимает несколько минут. Параллельно проводится дезинфекция норы. А ещё так маленькие птички начинают привыкать к людям.

    «Пингвины Гумбольдта кормят своих птенцов примерно до 6–7 месяцев — тем же кормом, что едят сами, то есть рыбой. Самостоятельно плавать пингвинята начинают гораздно раньше — примерно с двух месяцев у них появляется первое оперение, которое позволяет плавать», — отмечают в зоопарке.

    Кадр из видео Московского зоопарка
    Кадр из видео Московского зоопарка

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