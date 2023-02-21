Пингвинята Гумбольдта родились в Московском зоопарке. Взгляните, какими ровными рядами растут у них перья

В Московском зоопарке подрастают пингвинята Гумбольдта. Их двое, пол пока не определить. Зоопарк показывает их 21 февраля в своих соцсетях.



Родители — опытная пара, они стабильно размножаются уже пять лет, помощь зоологов им в выращивании потомства не требуется. Папу зовут Нагайня, а маму ТолстАя. Они доверяют некоторым знакомым им людям, поэтому сотрудники имели возможность регулярно проверять состояние яиц. Процесс появления на свет (от яйца до птенца) у пингвинов Гумбольдта занимает 38–40 дней. Птенцы вылупились с разницей в три дня: первый — в новогоднюю ночь, а второй — 3 января. Пока они сидят в норе с родителями, те охраняют их, отходя только поесть. Они греются, отдыхают, чешут друг друга.

