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    Путин выступил с посланием

    «Южное полукольцо» расширят на участке до Московского шоссе

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Трассу «Южное полукольцо» планируется расширить до четырёх полос. Работы ведутся также на «Скандинавии» и других дорогах Ленобласти. Об этом 21 февраля сообщает региональный дорожный комитет.

    В этом году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует начать расширение «Южного полукольца» (ЮПК) на 6 километрах от Киевского шоссе (Петербург — Псков) в сторону дороги Гатчина — Куровицы. В целом же экспертиза одобрила реконструкцию всего 42-километрового участка от Больших Колпанов до Московского шоссе.

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    На «Скандинавии» реконструкция в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается: шестиполосным станет 34-километровый участок от Кирилловского до обхода Выборга. Работы планируется завершить в следующем году. Дорожники одновременно возводят четыре развязки и 11 искусственных сооружений: мостов, путепроводов, пешеходных переходов, скотопрогонов. Направления движения будет разделять бетонное ограждение.

    Кроме того, в конце этого года планируется окончательно избавить трассу «Кола» (Мурманское шоссе) от «пробоины» на обновлённом участке из-за переноса газопровода. На трассе Петербург — Псков началось расширение до четырёх полос на участке от Ящеры до Мшинской, а также расширение до шести полос на участке от Больших Колпанов до Никольского.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Ленинградская областьРасширение дорогиРеконструкция дорог
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