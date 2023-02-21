«Южное полукольцо» расширят на участке до Московского шоссе

Трассу «Южное полукольцо» планируется расширить до четырёх полос. Работы ведутся также на «Скандинавии» и других дорогах Ленобласти. Об этом 21 февраля сообщает региональный дорожный комитет.



В этом году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует начать расширение «Южного полукольца» (ЮПК) на 6 километрах от Киевского шоссе (Петербург — Псков) в сторону дороги Гатчина — Куровицы. В целом же экспертиза одобрила реконструкцию всего 42-километрового участка от Больших Колпанов до Московского шоссе.

