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    Шесть человек обратились в скорую после пожара в Колпино. В больницу увезли одного

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    Четырехкомнатная квартира горела вечером в Колпино. У пятерых жителей дома случилась реакция на ситуацию.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 февраля, сообщение о возгорании в квартире дома 30 по улице Танкистов поступило накануне в 21:39. В четырехкомнатной квартире горела обстановка одной из комнат и коридора на площади 20 квадратных метров.

    Силами трех пожарных расчетов к 22:30 возгорание было ликвидировано.

    Скорая осмотрела шесть человек и одного из них увезла в больницу. У других ухудшившееся самочувствие было реакцией на ситуацию.

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