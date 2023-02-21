Шесть человек обратились в скорую после пожара в Колпино. В больницу увезли одного

Четырехкомнатная квартира горела вечером в Колпино. У пятерых жителей дома случилась реакция на ситуацию.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 февраля, сообщение о возгорании в квартире дома 30 по улице Танкистов поступило накануне в 21:39. В четырехкомнатной квартире горела обстановка одной из комнат и коридора на площади 20 квадратных метров.



Силами трех пожарных расчетов к 22:30 возгорание было ликвидировано.



Скорая осмотрела шесть человек и одного из них увезла в больницу. У других ухудшившееся самочувствие было реакцией на ситуацию.

