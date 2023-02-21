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    Антициклон обеспечивает Петербургу зимнее утро по Пушкину

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Во вторник в Петербурге ожидаются мороз и солнце, как в стихотворении Пушкина. Но возможен и снег.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 февраля в городе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до -11...-13 градусов, в пригородах до -16, днем она составит -7...-9 градусов.

    Регион остаётся на западной периферии антициклона. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», -10 градусов — это пониженная температура для 21 февраля. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, от -14 градусов ночью до 0 днём. Самое холодное 21 февраля зафиксировано в 1963 году, –25 днём, а самое тёплое — в 1990 году, +6 градусов.

    В ночь на среду будет ещё холоднее: -13...-15 градусов, в пригородах до -19, днем -7...-9 градусов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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