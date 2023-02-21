Антициклон обеспечивает Петербургу зимнее утро по Пушкину

Во вторник в Петербурге ожидаются мороз и солнце, как в стихотворении Пушкина. Но возможен и снег.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 февраля в городе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до -11...-13 градусов, в пригородах до -16, днем она составит -7...-9 градусов.

