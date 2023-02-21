Приговор по первому уголовному делу о диверсии после начала СВО вступил в силу

Приговор по первому уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала специальной военной операции, вынес Белгородский областной суд. Об этом сообщает 21 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.



Двое мужчин, задержанные в марте 2022 года, получили по 3,5 года колонии строгого режима. Они обвинялись в подготовке диверсии на пути военных эшелонов в посёлке Томаровка Белгородской области в интересах Украины. По данным ФСБ, они планировали повредить участок железной дороги перед поездом, снимать это всё на видео и распространять в Интернете. Кроме того, по информации ФСБ, они направляли сведения о российских военнослужащих на украинский сайт «Миротворец».

