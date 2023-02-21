    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    745мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.04eur79.13

    Книги

    Такого Пушкин точно не говорил. В Доме Книги замечены странные наклейки с классиками

    804
    5 комментариев

    Фотографиями неоднозначных сувениров, обнаруженных в Доме Книги, поделились пользователи в соцсетях. Пост вызвал эмоциональную реакцию в культурном сообществе.

    Вопрос не в том, что классиков — от Пушкина и Толстого до Есенина и Вознесенского — «перенесли» в наше время: это прием не новый и безобидный. Но то, какие реплики приписали писателям и поэтам, — вызывает недоумение. И даже «Фонтанка» не возьмется привести ни одну из цитат — только показать фотографии.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Это называется креативное мышление?» «А можно как-то подать какую-нибудь петицию, куда-нибудь какую-то жалобу, — я думаю, что найдётся масса людей, которые её подпишут, поддержат и продвинут», «Это просто трэш жуткий», «Кошмар», «Какой бред», «Какое невежество, убожество, неуважение к персонам заслуженным и любимым! Жуть!» — негодуют пользователи соцсетей и читатели.

    Комментаторы в оценках были единодушны — и при этом, что характерно, куда более интеллигентны в выборе выражений, нежели «классики» в воображении авторов сувенирной продукции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Дом книгиЛитератураСувениры
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close