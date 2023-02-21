Такого Пушкин точно не говорил. В Доме Книги замечены странные наклейки с классиками

Фотографиями неоднозначных сувениров, обнаруженных в Доме Книги, поделились пользователи в соцсетях. Пост вызвал эмоциональную реакцию в культурном сообществе.
Вопрос не в том, что классиков — от Пушкина и Толстого до Есенина и Вознесенского — «перенесли» в наше время: это прием не новый и безобидный. Но то, какие реплики приписали писателям и поэтам, — вызывает недоумение. И даже «Фонтанка» не возьмется привести ни одну из цитат — только показать фотографии.
«Это называется креативное мышление?» «А можно как-то подать какую-нибудь петицию, куда-нибудь какую-то жалобу, — я думаю, что найдётся масса людей, которые её подпишут, поддержат и продвинут», «Это просто трэш жуткий», «Кошмар», «Какой бред», «Какое невежество, убожество, неуважение к персонам заслуженным и любимым! Жуть!» — негодуют пользователи соцсетей и читатели.
Комментаторы в оценках были единодушны — и при этом, что характерно, куда более интеллигентны в выборе выражений, нежели «классики» в воображении авторов сувенирной продукции.