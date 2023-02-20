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    Пизанская башня стала распрямляться. Это подтвердил международный комитет по ее сохранению

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    Международный комитет по сохранению Пизанской башни подтвердил, что работы, проведенные в 1990-х для предотвращения увеличения ее наклона, оказались успешными. Башня не только не накренилась больше, несмотря на бесконечные толпы туристов, но и немного выпрямилась. Об этом 20 февраля рассказало издание The Art Newspaper.

    Башню возводили с 1173-го по 1350 год, за это время фундамент просел и здание накренилось примерно на 2,5 градуса. К 1990-м градус наклона был уже 5,5, или около 5 метров от перпендикуляра. До проведения работ памятник архитектуры закрыли для посещения, открыв заново в 2001-м. В итоге падающую красавицу удалось чуть-чуть «распрямить», вернув до уровня наклона, который был у нее в XIX веке. Однако ученые подчеркивают, что не факт, что в ближайшее время ей не понадобится помощь снова.

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