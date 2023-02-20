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    Пожароопасный сезон в Петербурге начнется с апреля

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    С 15 апреля в Петербурге начнется пожароопасный сезон, это следует из проекта постановления Смольного, который был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы 20 февраля.

    Документ устанавливает, что Петербург «является населённым пунктом, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров».

    Комитету по вопросам законности предстоит до начала пожароопасного сезона составить список локаций, где базируются организации отдыха детей, а также списки территорий садоводства или огородничества в границах города, подверженных угрозе лесных пожаров.

    Кроме того, чиновники должны разработать и утвердить паспорт города.

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    ПетербургПожароопасный периодПожароопасный сезон
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