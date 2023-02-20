Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел возбудили в России из-за дискредитации ВС РФ

Статья о дискредитации ВС РФ появилась в УК в начале марта 2022 года. На сегодняшний день приговор по ней получили 16 человек Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 февраля.

Байден приехал в Киев и анонсировал новый пакет помощи Украине Президент США 20 февраля посетил Киев, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита он объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн. Туда войдут гаубицы, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

В качестве президента США Джо Байден впервые посетил Украину. До этого он бывал в Киеве как вице-президент США при Бараке Обаме. После Киева Байден отправился в Польшу, где у него намечена встреча с президентом страны Анджеем Дудой и «лидерами стран-союзниц по восточному флангу». Там Байден планирует выступить с речью о том, что США будут призывать мир поддерживать Украину и «основные ценности прав человека и достоинства». Карл III побывал на тренировке украинских военнослужащих в Англии Король Великобритании Карл III 20 февраля посетил тренировочную базу на юго-западе Англии, где проходят подготовку украинские военнослужащие. Как сообщает издание Daily Express, в сопровождении начальника Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса монарх наблюдал за тренировками бойцов ВСУ, которые проводят британские и западные военные.

Также Карл III встретился с инструкторами различных подразделений из Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел возбудили в России из-за дискредитации ВС РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС рассказал, что по фактам дискредитации ВС РФ заведено 152 уголовных дела, треть из них дошла до суда.

— По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров, — заявил Бастрыкин.

Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года. Если обвиняемый по ней привлекался к ответственности по аналогичной статье КоАП в течение года, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. Если такие действия привели к чьей-то смерти, нарушению общественной безопасности и другим серьезным последствиям, размер штрафа может увеличиться до миллиона рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

На военного врача завели уголовное дело из-за отказа участвовать в боевых действиях Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военного врача за отказ от участия в боевых действиях. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал юрист Павел Чиков. По его словам, в 2022 году Денис Васильев окончил военно-медицинскую академию по специальности «врач общей практики». С лета прошлого года в звании лейтенанта медицинской службы он проходил службу в одной из воинских частей Северного флота.

— Сразу после распределения офицер подал рапорт на увольнение. В сентябре Денис был представлен к досрочному увольнению из рядов ВС РФ, но не успел уволиться в связи с объявлением частичной мобилизации, — рассказал Чиков. — Руководство медицинской службы Северного флота предложило офицеру перевестись на «Землю Франца-Иосифа» в Северном Ледовитом океане, на что он согласился.

Однако перед поступлением приказа на перевод, в часть поступил иной приказ — об убытии в зону боевых действий, исполнять который врач отказался по личным убеждениям. В связи с этим, по данным Чикова, в отношении офицера возбудили уголовное дело за невыполнение приказа в период мобилизации, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Омбудсмена Татьяну Москалькову внесут в санкционный список ЕС Издание EUobserver сообщает, что уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову внесут в санкционный список ЕС. В обосновании санкций говорится, что Москалькова выступала по телевидению с опровержением существования на территории Украины российских «фильтрационных лагерей», из которых «насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 млн украинских граждан, включая тысячи детей».

В проекте санкций есть также региональные чиновники: зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и башкирский министр семьи, труда и соцразвития Ленара Иванова. Их считают «причастными к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями». В РПЦ разрешили военным в зоне СВО не ограничивать себя в еде в Великий пост Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, могут ослабить или вообще не соблюдать предстоящий Великий пост в плане еды. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков. — Если человек находится на военной службе, тем более в зоне проведения боевых действий, то ни о каком таком телесном посте, наверное, речи быть не может в принципе, — заявил Волков.

Священник также отметил, что для любого православного Великий пост должен заключаться скорее в ограничении себя в дурных привычках и нездоровых пристрастий. К таким Волков причислил курение, чрезмерное употреблении кофе, использование соцсетей, просмотр развлекательных передач. Великий пост в России начинается 27 февраля. Это самый продолжительный из православных постов. Ранее мы рассказывали о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом.