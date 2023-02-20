Росстат: Экономика России в 2022 году сократилась на 2,1%

Российская экономика в 2022 году, по первой оценке Росстата, сократилась на 2,1% относительно 2021 года. Об этом 20 февраля сообщается в материалах федерального статистического ведомства.
По его подсчетам, объем ВВП в 2022 году в текущих ценах составил 151,456 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%.
Наиболее заметно индекс упал в оптовой и розничной торговле (-12,7%), водоснабжении и водоотведении (-6,8%), научной и технической деятельности (-5,1), здравоохранении (-3,2%), обрабатывающем производстве (-2,4%).
При этом индекс вырос в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства (+6,6%), строительства (+5%), гостиниц и общепита (+4,3%), государственного управления и обеспечения военной безопасности (+4,1%). В добыче полезных ископаемых индекс вырос на 0,4%.
Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год составил 114,3%. Это значит, что цены всех произведенных в прошлом году товаров и услуг на 14,3% больше уровня цен 2021 года. В Росстате это связывают с ростом мировых цен на энергоресурсы, ростом цен на жилье на вторичном рынке, удорожанием стройматериалов, ростом средней зарплаты на одного работника и увеличением тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.
Исходя из оценки Росстата, ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем ожидалось ранее. 17 января президент РФ Владимир Путин заявлял, что по итогам года ВВП снизится на 2,5%. До этого Минэкономразвития прогнозировало падение на 2,9%. Падения вблизи 3% ждал и ЦБ.
Более того, снижение ВВП в 2022 году оказалось меньше, чем в коронавирусном 2020 году. Тогда, по первой оценке Росстата, экономика упала на 3,1%. Позже ведомство скорректировало оценку до 2,7%.