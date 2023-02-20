Росстат: Экономика России в 2022 году сократилась на 2,1%

Российская экономика в 2022 году, по первой оценке Росстата, сократилась на 2,1% относительно 2021 года. Об этом 20 февраля сообщается в материалах федерального статистического ведомства.



По его подсчетам, объем ВВП в 2022 году в текущих ценах составил 151,456 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%.

Наиболее заметно индекс упал в оптовой и розничной торговле (-12,7%), водоснабжении и водоотведении (-6,8%), научной и технической деятельности (-5,1), здравоохранении (-3,2%), обрабатывающем производстве (-2,4%).