«Доктор Питер» и «Фонтанка» разыскивают лучших педиатров и терапевтов города

На медицинском портале «Доктор Питер» стартовало народное голосование «Спасибо, доктор», где каждый может назвать своего любимого терапевта (врача общей практики) и педиатра. Те, чьи фамилии прозвучат чаще других, получат премию «Доктор Питер — государственная медицина».
Самая лучшая рекомендация для врача — сарафанное радио, через которое «из рук в руки» передаются фамилии самых востребованных специалистов. Но, без сомнения, своих героев должен знать весь город. Поэтому если вы в восторге от своего лечащего врача в поликлинике, то самое время рассказать о нем на портале «Доктор Питер».
Для этого необходимо перейти на страницу для голосования, авторизоваться с помощью наиболее удобного варианта, а затем написать фамилию и имя, а также поликлинику или медицинский центр (государственный), где работает ваш любимый терапевт и/или педиатр. До 10 апреля мы собираем заявки от всех, кто хочет высказать свое мнение, а затем подсчитаем, за кого будет подано больше всего голосов. Они и получат премию «Доктор Питер — государственная медицина».
Народная номинация «Спасибо, доктор» появилась в прошлом году, хотя лучшие государственные медицинские учреждения «Доктор Питер» награждает с 2009 года. Победители этой премии традиционно выбираются исходя из опроса профессионального сообщества. Но назвать лучших среди специалистов, с которыми чаще всего встречаются пациенты, мы решили доверить нашим читателям. Предложение вызвало большой интерес — в прошлом году было названо около 400 терапевтов и педиатров, за которых проголосовали читатели. Победителями стали Карина Цаголова — терапевт из Всеволожской клинической межрайонной больницы и Ирина Павлова — педиатр детского поликлинического отделения № 32 Городской поликлиники № 78. В этом году мы надеемся, что активных и благодарных читателей будет еще больше.