«Доктор Питер» и «Фонтанка» разыскивают лучших педиатров и терапевтов города

На медицинском портале «Доктор Питер» стартовало народное голосование «Спасибо, доктор», где каждый может назвать своего любимого терапевта (врача общей практики) и педиатра. Те, чьи фамилии прозвучат чаще других, получат премию «Доктор Питер — государственная медицина».



Самая лучшая рекомендация для врача — сарафанное радио, через которое «из рук в руки» передаются фамилии самых востребованных специалистов. Но, без сомнения, своих героев должен знать весь город. Поэтому если вы в восторге от своего лечащего врача в поликлинике, то самое время рассказать о нем на портале «Доктор Питер».