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    Наука

    «Упоротый палеонтолог» расскажет всю правду о динозаврах

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    Почему воробей куда ближе к динозавру, чем, например, крокодил узнаем в ЕСОДе на лекции Дмитрия Соболева «Динозавр здорового человека VS динозавр курильщика» 26 февраля. 12+

    Реконструкция скелета трицератопса грубого, Лос-Анджелесский музей естественной истории
    Реконструкция скелета трицератопса грубого, Лос-Анджелесский музей естественной историиФото: Википедия
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    Тираннозавр рекс был выше 3 метров, а если измерять в длину, с хвостом, то больше 12 метров. Длину травоядных диплодоков и вовсе характеризуют так: «длиннее теннисного корта». Приставка «микро-» в названии ужасного ящера может удивить, но микрораптор и напоминал больше какую-то птаху — вряд ли он охотился на что-то, серьезнее насекомых. Микроцератопс был с пекинеса, ел вегетарианское. Ученые настолько смирились с тем, что динозавры могут быть совсем махонькими, что, обнаружив в бирманском янтаре череп размером с голову колибри, сообщили в Nature: дескать, найден самый крохотный динозавр. Правда, потом статью пришлось отозвать: оказалось, это скорее древняя ящерица —а они динозаврам не родственники.

    Дмитрий Соболев, ведущий авторского YouTube-канала «Упоротый Палеонтолог» (себя Соболев называет не ученым палеонтологом, а палеофаном, любителем всего палеонтологического), спикер форума «Ученые против мифов», расскажет, когда и от кого произошли динозавры, и почему неверно представлять их хладнокровными существами в чешуе.

    Начало в 11.40.

    Александра Шеромова

    Реконструкция скелета трицератопса грубого, Лос-Анджелесский музей естественной истории
    Реконструкция скелета трицератопса грубого, Лос-Анджелесский музей естественной историиФото: Википедия

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