«Упоротый палеонтолог» расскажет всю правду о динозаврах

Тираннозавр рекс был выше 3 метров, а если измерять в длину, с хвостом, то больше 12 метров. Длину травоядных диплодоков и вовсе характеризуют так: «длиннее теннисного корта». Приставка «микро-» в названии ужасного ящера может удивить, но микрораптор и напоминал больше какую-то птаху — вряд ли он охотился на что-то, серьезнее насекомых. Микроцератопс был с пекинеса, ел вегетарианское. Ученые настолько смирились с тем, что динозавры могут быть совсем махонькими, что, обнаружив в бирманском янтаре череп размером с голову колибри, сообщили в Nature: дескать, найден самый крохотный динозавр. Правда, потом статью пришлось отозвать: оказалось, это скорее древняя ящерица —а они динозаврам не родственники.

