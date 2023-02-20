В Петербурге собираются открыть благотворительную больницу для бездомных

Петербургская НКО «Благотворительная больница» сообщила о своих планах открыть в городе медицинскую клинику для бездомных, беженцев и пациентов без документов и гражданства. В группе организации 20 февраля рассказали об открытии сбора на ремонт помещения.



«Сейчас мы принимаем пациентов в переоборудованном микроавтобусе и стараемся максимально помочь всем — делаем все что можем. Но несмотря на успехи в уличной медицине, мы все равно ограничены в наших возможностях помощи людям с проблемами со здоровьем», — рассказывают в «Благотворительной больнице».