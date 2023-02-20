    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Облачно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    749мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.76eur79.61

    В Петербурге собираются открыть благотворительную больницу для бездомных

    757
    3 комментария

    Петербургская НКО «Благотворительная больница» сообщила о своих планах открыть в городе медицинскую клинику для бездомных, беженцев и пациентов без документов и гражданства. В группе организации 20 февраля рассказали об открытии сбора на ремонт помещения.

    «Сейчас мы принимаем пациентов в переоборудованном микроавтобусе и стараемся максимально помочь всем — делаем все что можем. Но несмотря на успехи в уличной медицине, мы все равно ограничены в наших возможностях помощи людям с проблемами со здоровьем», — рассказывают в «Благотворительной больнице».

    Как объясняют сотрудники НКО, в мобильной клинике невозможно провести полноценный офтальмологической осмотр, помочь пациентам с гинекологическими проблемами или беременным.

    Больницу с тремя кабинетами для медицинских процедур собираются открыть летом 2023 года около станции метро «Нарвская». Помещение для клиники уже есть, а на его ремонт объявили сбор на краудфандинговой платформе «Планета»: за 55 дней команда надеется собрать 1 млн 59 тысяч рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Благотворительные проекты
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close