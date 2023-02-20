В кинотеатрах покажут документальный фильм об изоляции в суровых условиях

23 февраля в Петербурге выходит в прокат документальная лента «Женя и Ваня на краю света» режиссера Анны Каториной. Фильм снимался при поддержке фонда Александра Сокурова «Пример интонации», художественным руководителем картины выступил сам мастер.

В центре внимания фильма — пара метеорологов, которые несут вахту на полуострове Канин Нос, на пересечении Белого и Баренцева морей. Женя — начальница метеостанции, Ваня — младший метеоролог и помощник по хозяйству. Им приходится по 9 месяцев оставаться наедине друг с другом посреди снежной пустыни. Однажды во время шторма Женя и Ваня остаются на краю света даже без связи… В фильме соединены работа съемочной группы и архивные записи самих героев.

22 февраля в 20:30 состоится премьерный показ в в кинотеатре «Ленфильм». После показа зрителей ждет обсуждение картины с режиссером Анной Каториной и оператором Павлом Скворцовым. Модерировать беседу будет Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс».



25 февраля в 17:00 пройдёт ещё один специальный показ в кинотеатре «Англетер», после которого также можно будет побеседовать о фильме с оператором Павлом Скворцовым.



А 1 марта в 19:00 ленту покажут в кинотеатре «Лендок», причем после показа обещают, что приглашенный психолог расскажет зрителям о феномене изоляции и о том, как на неё реагирует человеческая психика.

