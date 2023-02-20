Годовая инфляция в Петербурге в январе составила 11,5%

Годовая инфляция в Петербурге в январе 2023 года осталась на уровне декабря и составила 11,51%. Об этом 20 февраля сообщается на сайте Центрального банка РФ.



Продовольственная инфляция в регионе выросла с 8,2% до 9% годовых, в основном за счет удорожания плодоовощной продукции. Если в декабре цены на нее снижались на 2,8%, в январе — выросли на 7,8%.

В ЦБ ускорение роста цен на огурцы и помидоры связывают с увеличением расходов производителей тепличных овощей на обогрев и подсветку теплиц из-за роста удорожания электроэнергии. Цены на лук выросли, потому что в основных странах — поставщиках лука, расположенных в Центральной Азии, сократились запасы этого овоща, из-за чего государства ввели ограничения на экспорт. Часть привозного лука не поступила на российский рынок, что подтолкнуло цены вверх.