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    Годовая инфляция в Петербурге в январе составила 11,5%

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    Годовая инфляция в Петербурге в январе 2023 года осталась на уровне декабря и составила 11,51%. Об этом 20 февраля сообщается на сайте Центрального банка РФ.

    Продовольственная инфляция в регионе выросла с 8,2% до 9% годовых, в основном за счет удорожания плодоовощной продукции. Если в декабре цены на нее снижались на 2,8%, в январе — выросли на 7,8%.

    В ЦБ ускорение роста цен на огурцы и помидоры связывают с увеличением расходов производителей тепличных овощей на обогрев и подсветку теплиц из-за роста удорожания электроэнергии. Цены на лук выросли, потому что в основных странах — поставщиках лука, расположенных в Центральной Азии, сократились запасы этого овоща, из-за чего государства ввели ограничения на экспорт. Часть привозного лука не поступила на российский рынок, что подтолкнуло цены вверх.

    Удорожание овощей в январе компенсировали сдержанная потребительская активность и замедление роста цен на зарубежные поездки и авиаперелеты внутри страны. Так, непродовольственная инфляция в Петербурге в январе снизилась с 13,85% до 13,14% годовых. Годовой темп прироста цен в сфере услуг снизился с 12,96% до 12,9%.

    Годовая инфляция в Петербурге в январе 2023 года оказалась ниже, чем по СЗФО (11,9%), в Москве (12,06%) и в целом по стране (11,77%).

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