Вертолет с лыжниками разбился в Кузбассе, есть погибшие

Вертолет с шестью пассажирами разбился в горах недалеко от Междуреченска в Кемеровской области. Один человек погиб.
О крушении вертолета пишет NGS42.ru. АС-350 упал с горы Топхан утром 20 февраля. На борту было шесть пассажиров. Известно, что один погиб, другие получили травмы. По факту смерти уже возбуждено уголовное дело.
Телеграм-канал AVIAINCIDENT публикует фото вертолета и уточняет, что пассажиры были туристами. Забрасывать лыжников и сноубордистов в горы на вертолете — распространенная практика.