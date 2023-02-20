Вертолет с лыжниками разбился в Кузбассе, есть погибшие

Вертолет с шестью пассажирами разбился в горах недалеко от Междуреченска в Кемеровской области. Один человек погиб.

О крушении вертолета пишет NGS42.ru. АС-350 упал с горы Топхан утром 20 февраля. На борту было шесть пассажиров. Известно, что один погиб, другие получили травмы. По факту смерти уже возбуждено уголовное дело.