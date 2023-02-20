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    Вертолет с лыжниками разбился в Кузбассе, есть погибшие

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    Вертолет с шестью пассажирами разбился в горах недалеко от Междуреченска в Кемеровской области. Один человек погиб.

    О крушении вертолета пишет NGS42.ru. АС-350 упал с горы Топхан утром 20 февраля. На борту было шесть пассажиров. Известно, что один погиб, другие получили травмы. По факту смерти уже возбуждено уголовное дело.

    Телеграм-канал AVIAINCIDENT публикует фото вертолета и уточняет, что пассажиры были туристами. Забрасывать лыжников и сноубордистов в горы на вертолете — распространенная практика.

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