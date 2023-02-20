Шестерых последователей секты задержали в Ленобласти. Адепты встречались онлайн

Последователи запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы»* задержаны за организацию и участие в деятельности экстремистской ячейки на территории Кингисеппского района Ленобласти. Как экстремисты они прятались шесть лет.

О задержании главаря ячейки и пятерых последователей 20 февраля пишет региональное управление СК. По версии следствия, с 2017 года, то есть с тех пор, как иеговистов запретил суд, они общались очно и по видеосвязи, вели запрещенные беседы, читали и распространяли соответствующую литературу.

По местам обысков изъяли книги и брошюры, а также бухгалтерские документы, деньги и прочие интересующие следствие предметы. Подозреваемые задержаны, СК будет просить арестовать фигурантов.