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    Шестерых последователей секты задержали в Ленобласти. Адепты встречались онлайн

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    Последователи запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы»* задержаны за организацию и участие в деятельности экстремистской ячейки на территории Кингисеппского района Ленобласти. Как экстремисты они прятались шесть лет.

    О задержании главаря ячейки и пятерых последователей 20 февраля пишет региональное управление СК. По версии следствия, с 2017 года, то есть с тех пор, как иеговистов запретил суд, они общались очно и по видеосвязи, вели запрещенные беседы, читали и распространяли соответствующую литературу.

    По местам обысков изъяли книги и брошюры, а также бухгалтерские документы, деньги и прочие интересующие следствие предметы. Подозреваемые задержаны, СК будет просить арестовать фигурантов.

    *Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.

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