В Петербурге пройдет выставка «летописца советского андеграунда» — фотографа Сергея Борисова

Вы увидите более тридцати работ фотографа, среди героев снимков — Эдита Пьеха, Алла Пугачева, Сергей Курехин, Виктор Цой, Владислав Мамышев-Монро. На выставке будут культовые кадры и недавние фото, которые впервые представят публике.

Сергей Борисов — знаковая фигура богемных кругов 80 — 90-х годов. В его московской «Студии 50А» проходили выставки неофициальных художников, отмечали премьеры спектаклей. Героями снимков Борисова были как звезды эстрады — Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Михаил Боярский, София Ротару, так и андеграундные персонажи: участники групп «Кино» и «Аквариум», Джоанна Стингрей, Илья Кабаков, Тимур Новиков.

Сергей Борисов увлекся фотографией в двенадцать лет и поступил в московский фотокружок Дома Пионеров на Чистых прудах. В 70 — 80-е работал рекламным фотографом, снимал звезд эстрады для плакатов и пластинок фирмы «Мелодия». Благодаря этой работе он и получил собственную студию. Позднее работы Борисова публиковали Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin, Face и другие издания, его снимки есть в собраниях Третьяковской галереи, Музея истории Москвы и других.



Выставка работ Сергея Борисова пройдет в KGallery с 21 февраля по 9 апреля 2023.

